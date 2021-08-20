Крым оказался подтопленным: города накрыл мощный ливень

В пятницу, 20 августа, в оккупированном Крыму улицы оказались подтопленными из-за дождей, которые начались накануне. Об этом сообщает "Крыминформ".

За несколько часов выпало больше месячной нормы осадков для этого региона в это время года.

На город Симферополь за 2 часа выпало 57 мм осадков, что превышает августовскую норму на 30%. Незадолго до этого синоптики объявили о штормовом предупреждении.

Кроме дождя, на полуострове также был град. При этом некоторые улицы затопило так, что уровень воды находился примерно по пояс.

Из-за ливня самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

Ранее мы писали о том, что около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на оккупированном Россией полуострове.

По материалам: Подробности