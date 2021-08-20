Грозы, град и шквалы: ряд областей Украины 21 августа окажется во власти непогоды

21августа ввосточных, атакже Запорожской, Днепропетровской, Полтавской иСумской областях ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с.

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Вовремя грозы рекомендуется находиться как можно дальше отводы. Удар молнии вводу поражает все врадиусе 100метров.

Находясь наприроде, неследует устанавливать палатку наоткрытом берегу водоема, чтобы избежать поражения молнией. Вгрозу нельзя укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться кскалам иотвесным стенам, останавливаться наопушке леса, прятаться под скальным навесом, нерекомендуется передвигаться плотной группой, оставаться вмокрой одежде.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

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По материалам: Gismeteo