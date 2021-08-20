Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

В пятницу, 19 августа, будьте готовы к тому, что в жизни могут настать перемены. Главное – помнить, что все происходящее – к лучшему. О том, что ждет каждый знак зодиака пишет "Корреспондент".

Овен

Звезды советуют Овнам проявить сдержанность, чтобы не допустить конфликтов с окружающими. В этот день представители знака не склонны будут считаться с чужим мнением, что сулит довольно сумбурный день. Возможно обострение хронических болезней на фоне стресса.

Телец

У Тельцов возрастут творческие способности, интуиция и сексуальность, что обещает оптимистичный и радостный день. Важно уделить внимание близким и избегать любого негатива.

Близнецы

Близнецов ожидает благоприятный день для коллективной работы, занятий творчеством и научной деятельностью.

Вечером появится шанс наладить личные отношения. Звезды советуют проявить дальновидность и идти на компромиссы.

Рак

Ракам выпадет шанс примирить враждующие стороны. Также не исключено, что придется отстаивать собственные взгляды. День благоприятен для деловых переговоров, заключения контрактов и сделок. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и избегать чужого влияния.

Лев

Львам полезно будет заняться любимым видом физической активности, совершить длительную прогулку или небольшое путешествие. Во второй половине дня возможен небольшой упадок сил. Обстановка в семье порадует стабильностью.

Дева

Девам предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. День подходит для избавления от ненужных связей, однако с новыми знакомствами лучше повременить. Вероятны радостные новости, связанные с близкими.

Весы

Звезды обещают Весам шанс укрепить позиции на работе и улучшить финансовое положение. В этот день можно ожидать приятный сюрприз, выигрыш или удачную покупку. Не исключены мелкие стычки с окружающими, в ходе которых нужно проявить терпение и выдержку. Рекомендуется обратить внимание на здоровье.

Скорпион

Скорпионов ожидает удачный день, который сулит обретение новых источников заработка и положительные перемены в финансовом плане. Звезды советуют избегать сплетен и чужих советов. Вечер лучше провести спокойно в кругу семьи.

Стрелец

Любые начинания Стрельцов обречены на провал, поэтому лучше заняться старыми проектами и вопросами. Не исключены финансовые проблемы, которые потребуют помощи близких.

Козерог

Козерогам не стоит бояться трудностей – в любви и работе их ждет успех. Однако важно определить границы своих возможностей и не ставить перед собой глобальных задач. В этот день вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день, во время которого без особых усилий удастся осуществить множество планов. Звезды советуют долго не раздумывать и соглашаться на выгодные предложения. Особенно удачными окажутся проекты, связанные с творчеством и строительством.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам продуктивный день. Творческие представители знака могут надеяться на вдохновение, однако для самореализации им понадобится уединение. Личные отношения будут складываться гармонично. Не исключена встреча со старыми друзьями.

По материалам: Подробности