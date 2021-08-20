Общество

Черногория ужесточает правила въезда в страну

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В связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Так, въезд в страну разрешается при выполнении одного из следующих условий:

  • вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);
  • тест ПЦР не старее 72 часов;
  • доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);
  • отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию. На шестой день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест и, если он отрицательный, то выйти из карантина.

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Уточняется, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из:

  • Сербии,
  • Хорватии,
  • Боснии и Герцеговины,
  • Албании,
  • Косово,
  • Северной Македонии.

Директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции заявил: 

Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран.

Ранее сообщалось, что Израиль изменил условия въезда для украинцев.

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По материалам: Подробности

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