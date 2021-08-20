” src=”/wp-content/uploads/2021/08/525d323b6a12eefae3eb14f2b0f5011e.jpg” alt=”Черногория ужесточает правила въезда в страну” width=”100%” />

В связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Так, въезд в страну разрешается при выполнении одного из следующих условий:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);

тест ПЦР не старее 72 часов;

доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию. На шестой день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест и, если он отрицательный, то выйти из карантина.

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Уточняется, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из:

Сербии,

Хорватии,

Боснии и Герцеговины,

Албании,

Косово,

Северной Македонии.

Директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции заявил:

Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран.

Ранее сообщалось, что Израиль изменил условия въезда для украинцев.

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По материалам: Подробности