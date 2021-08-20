Черногория ужесточает правила въезда в страну
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В связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Так, въезд в страну разрешается при выполнении одного из следующих условий:
- вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);
- тест ПЦР не старее 72 часов;
- доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);
- отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.
Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию. На шестой день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест и, если он отрицательный, то выйти из карантина.
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Уточняется, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из:
- Сербии,
- Хорватии,
- Боснии и Герцеговины,
- Албании,
- Косово,
- Северной Македонии.
Директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции заявил:
Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран.
Ранее сообщалось, что Израиль изменил условия въезда для украинцев.
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По материалам: Подробности