“Ужасное море”: на украинском отдыхе засняли кишащую медузами воду

Азовское море продолжает "кишить" медузами. В сети появилось новое видео из курортной Кирилловки. Соответствующие кадры обнародовал Телеграм-канал "Риа Мелитополь".

На запечатленном ролике видно, что медузы никуда не делись.

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"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", – говорит отдыхающая, снимая заполненное медузами море на видео.

"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", – иронически подметил автор публикации.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте женщина провалилась в яму с медузами.

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По материалам: Подробности