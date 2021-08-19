Общество

Штормовое предупреждение: 19 августа в Украине ожидаются грозы, град, шквалы и сильные дожди

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19августа вцентральных (кроме Винницкой), южных, днем также ввосточных областях ожидаются грозы, местами— град, шквалы до15-20м/с, ночью вцентральных июжных областях местами пройдут значительные дожди (первый уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение: 19 августа в Украине ожидаются грозы, град, шквалы и сильные дожди

©pixabay.com

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

Штормовое предупреждение: 19 августа в Украине ожидаются грозы, град, шквалы и сильные дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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