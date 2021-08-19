Преображение Господне 2021: что нельзя делать 19 августа
19 августа православная церковь празднует Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. Также в Украине в четверг отмечают День пасечника.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 августа, читайте в нашем материале.
Преображение Господне – один из главных праздников в православии. Он посвящен явлению Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя Его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.
В народе эта дата известна под названием Яблочный Спас, или Второй Спас. Первый был Медовый, а за ним последует Ореховый Спас.
Православные верующие 19 августа собирают корзинки с яблоками, грушами, сливами и баночками меда, чтобы освятить в церкви.
Что нельзя делать
- Нельзя работать в поле и огороде в этот день, убирать и готовить.
- Запрещено купаться в открытых водоемах и убивать мух и комаров.
- Не рекомендуется устраивать шумные застолья и объедаться.
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По материалам: Подробности