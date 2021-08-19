Гаити снова трясет: число жертв землетрясения увеличилось до 2189

Власти Гаити заявили всреду поздно вечером, что официальное число погибших врезультате землетрясения увеличилось до2189человек, тысячи людей получили ранения, сообщает Reuters.

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Южный гаитянский город Ле-Ке всреду вечером спустя несколько дней после катастрофического землетрясения снова сотрясли подземные толчки. Немедленных сообщений оновых смертельных случаях или повреждениях врегионе небыло.

Как сообщает BBC, спасателям удалось вытащить из-под завалов 34человека живыми, номногие все еще числятся пропавшими без вести. Поиску выживших помешали проливные дожди, принесенные наэтой неделе тропическим штормом «Грейс». Около 10тыс. человек получили ранения, больницы перегружены.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло всубботу утром. При этом Гаити все еще восстанавливается после землетрясения 2010года, врезультате которого погибли более 200тыс. человек.

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По материалам: Gismeteo