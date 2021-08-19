Общество

Гаити снова трясет: число жертв землетрясения увеличилось до 2189

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Власти Гаити заявили всреду поздно вечером, что официальное число погибших врезультате землетрясения увеличилось до2189человек, тысячи людей получили ранения, сообщает Reuters.

Гаити снова трясет: число жертв землетрясения увеличилось до 2189

©Getty Images

Южный гаитянский город Ле-Ке всреду вечером спустя несколько дней после катастрофического землетрясения снова сотрясли подземные толчки. Немедленных сообщений оновых смертельных случаях или повреждениях врегионе небыло.

Как сообщает BBC, спасателям удалось вытащить из-под завалов 34человека живыми, номногие все еще числятся пропавшими без вести. Поиску выживших помешали проливные дожди, принесенные наэтой неделе тропическим штормом «Грейс». Около 10тыс. человек получили ранения, больницы перегружены.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло всубботу утром. При этом Гаити все еще восстанавливается после землетрясения 2010года, врезультате которого погибли более 200тыс. человек.

Гаити снова трясет: число жертв землетрясения увеличилось до 2189

©EPA

По материалам: Gismeteo

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