Общество

В Запорожье задержали убийц арабского профессора

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В Запорожье задержали убийц арабского профессора

В Запорожской области задержали банду, причастную к похищению и убийству 49-летнего профессора Запорожского национального университета Муца Луайа Файсала. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Профессор Муц Луай Файсал пропал 10 ноября 2020 года. Его супруга Людмила обратилась в полицию, и  вначале ее успокаивали, что 49-летний муж "где-то загулял" и скоро вернется. Однако в марте 2021 года его тело нашли в лесопосадке около села Владимирское.  

Выйти на след преступников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как ученый-арабист сел в черную Toyota Camry. Полиции удалось найти водителя машины. Он пошел на сделку со следствием и показал место, где закопали тело Луая, и сдал подельников.

Как оказалось, к преступлению причастны:

  • ранее неоднократно судимый житель Запорожья;
  • гражданин Туниса, живущий в Запорожье и занимающийся бизнесом;
  • действующий сотрудник уголовного розыска Днепровского райотдела полиции. 

Злоумышленники воспользовались тем, что профессор знал пять языков (украинский, русский, английский, арабский и курдский) и неоднократно привлекался в качестве переводчика по уголовным делам, где фигурируют иностранцы. 

Преступники позвонили ученому и представились сотрудниками полиции, которым нужна помощь переводчика в допросе подозреваемого иностранца. Муц пришел на встречу, где его посадили в машину, ударили электрошокером и скрутили. Скорее всего, он сопротивлялся, поэтому его схватили и держали за шею, смотав скотчем руки и лицо. Ученые просто задохнулся и скончался прямо в автомобиле.

Полиция считает, что смерть профессора произошла случайно и не входила в план преступников. Им ничего не оставалось, как избавиться от его тела и улик.

О мотивах преступления не сообщается. Возможно, они планировали требовать за него выкуп, как так думали, что он берет крупный гонорар за свои услуги переводчика.

В Запорожье задержали убийц арабского профессора

Профессор Муц Луай Файсал

Напомним, что 18 августа в Киеве на улице застрелили мужчину "не украинской внешности".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
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