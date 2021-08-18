В Запорожье задержали убийц арабского профессора

В Запорожской области задержали банду, причастную к похищению и убийству 49-летнего профессора Запорожского национального университета Муца Луайа Файсала. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Профессор Муц Луай Файсал пропал 10 ноября 2020 года. Его супруга Людмила обратилась в полицию, и вначале ее успокаивали, что 49-летний муж "где-то загулял" и скоро вернется. Однако в марте 2021 года его тело нашли в лесопосадке около села Владимирское.

Выйти на след преступников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как ученый-арабист сел в черную Toyota Camry. Полиции удалось найти водителя машины. Он пошел на сделку со следствием и показал место, где закопали тело Луая, и сдал подельников.

Как оказалось, к преступлению причастны:

ранее неоднократно судимый житель Запорожья;

гражданин Туниса, живущий в Запорожье и занимающийся бизнесом;

действующий сотрудник уголовного розыска Днепровского райотдела полиции.

Злоумышленники воспользовались тем, что профессор знал пять языков (украинский, русский, английский, арабский и курдский) и неоднократно привлекался в качестве переводчика по уголовным делам, где фигурируют иностранцы.

Преступники позвонили ученому и представились сотрудниками полиции, которым нужна помощь переводчика в допросе подозреваемого иностранца. Муц пришел на встречу, где его посадили в машину, ударили электрошокером и скрутили. Скорее всего, он сопротивлялся, поэтому его схватили и держали за шею, смотав скотчем руки и лицо. Ученые просто задохнулся и скончался прямо в автомобиле.

Полиция считает, что смерть профессора произошла случайно и не входила в план преступников. Им ничего не оставалось, как избавиться от его тела и улик.

О мотивах преступления не сообщается. Возможно, они планировали требовать за него выкуп, как так думали, что он берет крупный гонорар за свои услуги переводчика.

Профессор Муц Луай Файсал

Напомним, что 18 августа в Киеве на улице застрелили мужчину "не украинской внешности".

По материалам: Подробности