Общество

В Украине 18 августа ожидается ухудшение погодных условий

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

18августа всеверных, западных, центральных, атакже Винницкой, Одесской иНиколаевской областях ожидаются грозы, местами— значительные дожди, град ишквалы до15-20м/с. (первый уровень опасности, желтый).

В Украине 18 августа ожидается ухудшение погодных условий

©pixabay.com

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

В Украине 18 августа ожидается ухудшение погодных условий

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Продажа упала. На ОВГЗ-аукционах 17 августа Минфин привлек лишь 788,4 миллиона

2 часа ago

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

3 часа ago

НАПК за неделю передало в суд 27 админпротоколов

3 часа ago

Акции китайских технокомпаний обвалились из-за новых запретов

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button