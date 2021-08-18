Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

В среду, 18 августа, Киев сковали километровые пробки из-за первой репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. Ситуация с автомобильным движением в Киеве видна на карте:

С 19:00 до окончания репетиции (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глибочицком проезде,

ул. Вячеслава Чорновила,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

Из-за пробок в центре Киева у многих людей сдают нервы, что приводит к конфликтным ситуациям.

Ранее мы писали о том, что ряд артистов отказались от выступления на концерте ко Дню Независимости. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования.

По материалам: Подробности