Общество

Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

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Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

В среду, 18 августа, Киев сковали километровые пробки из-за первой репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. Ситуация с автомобильным движением в Киеве видна на карте:

Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

С 19:00 до окончания репетиции (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:

  • ул. Нижний Вал,
  • ул. Глыбочицкой,
  • Глибочицком проезде,
  • ул. Вячеслава Чорновила,
  • просп. Победы,
  • ул. Старовокзальной,
  • ул. Жилянской,
  • ул. Антоновича.

Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

Из-за пробок в центре Киева у многих людей сдают нервы, что приводит к конфликтным ситуациям.

Ранее мы писали о том, что ряд артистов отказались от выступления на концерте ко Дню Независимости. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования.

По материалам: Подробности

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