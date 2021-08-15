В Украине изменили правила въезда для иностранцев: какие нужны документы

В Украине изменили правила въезда иностранцев на территорию страны. Соответствующее решение связанно с необходимостью более жесткой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В частности теперь все иностранные граждане, а также лица без гражданства, должны будут предоставить при въезде на территорию Украины полис (свидетельство/сертификат) страхования.

Этот документ должен быть выдан украинской страховой компанией, или же компанией, которая имеет представительство в Украине. Также допускается возможность предоставления полиса от компании, которая имеет договорные отношения с украинской страховой компанией-партнером, которая обеспечит оплату лечения от COVID-19 в случае нужды.

Помимо этого каждый гость страны должен будет предоставить один из нижеперечисленных документов:

негативный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, результаты которого получены не более, чем за 72 часа до приезда в Украину;

негативный результат экспресс-теста на определения антигена коронавируса SARS-CoV-2, результаты которого получены не более, чем за 72 часа до приезда в Украину;

документ, который подтверждает получения полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые утверждены ВОЗ;

иностранный COVID-сертификат, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации прививками, которые утверждены ВОЗ.

В случае отсутствия вышеуказанных документов лицу будет отказано в возможности пересечь государственную границу.

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Кроме того, американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк. Ученые провели исследование и выяснили, что среди людей в возрасте от 45 лет смертность от этого штамма составляет до 82% процентов.

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По материалам: Подробности