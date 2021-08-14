Выходные и праздники в сентябре 2021: сколько будем отдыхать

В сентябре 2021 в Украине не будет много выходных дней, но нас ждет много интересных праздников.

В сентябре отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Сентябрь – один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.

Выходные в сентябре 2021

В этом месяце 30 дней, из которых 22 – рабочих и 8 – выходных.

Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

Важные праздники в сентябре 2021

1 сентября – День знаний

5 сентября – День предпринимателя

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна; День украинского кино; День физкультуры и спорта

17 сентября – День спасателя

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; День мира; Международный день мира

22 сентября – День партизанской славы

26 сентября – День машиностроителя

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников; Воздвижение Креста Господня; День туризма

30 сентября – День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Ранее сообщали, что в сентябре в Украине ударят несколько магнитных бурь.

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По материалам: Подробности