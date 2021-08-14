Общество

Выходные и праздники в сентябре 2021: сколько будем отдыхать

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Выходные и праздники в сентябре 2021: сколько будем отдыхать

В сентябре 2021 в Украине не будет много выходных дней, но нас ждет много интересных праздников.

В сентябре отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Сентябрь – один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.

Выходные в сентябре 2021 

В этом месяце 30 дней, из которых 22 – рабочих и 8 – выходных.

Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

 

Важные праздники в сентябре 2021

  • 1 сентября – День знаний
  • 5 сентября – День предпринимателя
  • 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна; День украинского кино; День физкультуры и спорта
  • 17 сентября – День спасателя
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; День мира; Международный день мира
  • 22 сентября – День партизанской славы
  • 26 сентября – День машиностроителя
  • 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников; Воздвижение Креста Господня; День туризма
  • 30 сентября – День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Ранее сообщали, что в сентябре в Украине ударят несколько магнитных бурь. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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