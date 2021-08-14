В Украине резко ухудшились показатели заболеваемости коронавирусом

За сутки на территории Украины зарегистрировали 1353 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Согласно данным Минздрава, всего за период эпидемии на территории Украины лабораторно подтвердили 2 265 217 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 2 196 589 человек (791 – за минувшие сутки), а умерли 53 238 украинцев (21 – за минувшие сутки).

Отмечается, что за 24 часа с диагнозом "коронавирус" в медучреждения госпитализировали 641 человека. Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (198), Харьковской области (138), Днепропетровской области (117), Донецкой области (98) и Одесской области (81).

Читайте также, в Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта". Динамика заболевания COVID-19 в регионе увеличивается, только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%.

Кроме того, американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк. Ученые провели исследование и выяснили, что среди людей в возрасте от 45 лет смертность от этого штамма составляет до 82% процентов.

По материалам: Подробности