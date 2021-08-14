Резко становится плохо: туристы массово жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском море

Туристы, отдыхающие на Азовском море, жалуются на ухудшение состояния здоровья после встречи с медузами. Подозревают, что она могла появиться из-за контакта с медузами, которых в этом году там крайне много и некоторые из них являются ядовитыми, пишет РИА Мелитополь.

Отмечается, что интоксикацию может вызвать не только контакт с медузами, но и сам запах от организмов, которые разлагаются. Такое возможно, если их вовремя не убрали с пляжа, они длительное время лежали под солнцем, а люди вдыхали эти пары.

Медики советуют в случае ожогов медуз промывать кожу морской водой и изменить купальный костюм после выхода из воды на пляже.

При этом наиболее поражены к интоксикации люди с ослабленной иммунной системой.

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Как заявил туристический эксперт Евгений Смельчаков, проблема медуз на Азовском море стала одним из нескольких основных факторов, которые способствовали оттоку туристов из местных курортов.

"По сути медузы — это не так природный фактор, как скорее антропогенный. Причина их появления — засоление и загрязнение Азова азотистыми соединениями из-за человеческой деятельности. И кто бы какие басни и домыслы не озвучивал в СМИ, причины засоления не связаны ни с Крымским мостом, ни с Северо-Крымским каналом. Как известно, порядка 80% пресной воды Азов получает из Дона и Кубани. Остальное — из более мелких рек. И вот отсюда и "растут ноги" засоления моря". – говорится в материале.

По словам экспертов, 100 видов из 9000 медуз считаются ядовитыми, поэтому "встреча" с ними может обернуться проблемами для здоровья.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте женщина провалилась в яму с медузами.

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По материалам: Подробности