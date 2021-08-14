Погода в Украине 15 августа: в нескольких областях пройдут дожди
Ввоскресенье, 15августа, вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей— без существенных осадков, вВолынской, Ровненской, Донецкой иЛуганской областях пройдут дожди сгрозами. Вотдельных районах навостоке страны ночью сгустится туман, видимость составит около 900м. Ветер северный, северо-восточный, 4-11м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+21 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.
Назападе температура воздуха составит +15…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+16…+18 °С, днем температура воздуха поднимется до+22…+28 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +17…+19 °С, днем воздух прогреется до+27…+29 °С.
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По материалам: Gismeteo