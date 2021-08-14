Почему люди не помнят свое детство: ответ ученых

Большинство людей практические не помнит первые 3-4 года своей жизни. До 7 лет воспоминания остаются отрывочными. Ученые давно пытаются понять, почему возникает "детская амнезия". Полностью явление не исследовали до сих пор, сообщает СNN.

Часто люди не могут понять, являются ли их детские воспоминания правдивыми, или же это игра фантазии и домыслы, сделанные на основе старых фотографий и воспоминаний родных.

Одной из причин называют то, что у младенцев и малышей недостаточно развита память. Однако, это утверждение сомнительно, ведь уже в возрасте 6 месяцев у детей есть как кратковременные, так и долговременные воспоминания (длятся недели или даже месяцы).

Способности к запоминанию продолжают развиваться до подросткового возраста. Считается, что за память отвечает гиппокамп. Он развивается по меньшей мере до 7 лет.

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Дошкольники могут помнить события, которые происходили несколько лет назад. Исходя из этого ученые сделали предположение, что проблема не в формировании воспоминаний, а в их сохранении.

Еще один фактор, влияющий на сохранность воспоминаний – язык. Вплоть до школьного возраста в словесных способностях ребенка происходят значительные изменения, они совпадают с периодом детской амнезии.

Ученые пришли к выводу, что способность ребенка рассказывать о произошедшем событии влияет на то, будет ли он его помнить через месяцы или годы.

Большую роль играет умение рассказывать, то есть социальная функция. Когда родители делятся с ребенком своими воспоминаниями, они учат рассказывать истории. Ребенок понимает, как структурировать информацию и как делиться ею так, чтобы его поняли. Чем более последовательна история, тем лучше она запоминается.

Ученые также отмечают, что даже если ребенок не помнит какие-то моменты из детства, это не значит, что эти происшествия не будут на него влиять в будущем. Первые годы жизни забываются, но формируют нас.

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По материалам: Подробности