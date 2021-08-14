ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Ввоскресенье, 15августа, вХарьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Ровненской иВинницкой областях, авпонедельник, 16августа, всеверных ицентральных частях страны, атакже вТернопольской, Хмельницкой, Харьковской иЛуганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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При обнаружении малейших признаков возгорания влесу сразу применяйте все меры поихликвидации; тушите очаг возгорания спомощью воды или забрасывайте его землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.
Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.
Если выпопали взону пожара, уходите оогня подиагонали отнаправления его распространения всторону реки или дороги. Избегайте бурелома ископления сухих деревьев.
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По материалам: Gismeteo