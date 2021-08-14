День Независимости Украины: как военные готовятся к параду в Киеве (видео)

Украины: как военные готовятся к параду в Киеве (видео) ” width=”100%” />

В Киеве идет подготовка к параду, который пройдет в День Независимости. Мероприятие состоится на Крещатике и Майдане Независимости во вторник, 24 августа.

Украинские военнослужащие тренируются перед парадом на улице Академика Туполева. Их регулярно замечают по утрам, когда еще не так жарко.

После завершения подготовки представители Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы разъезжаются оттуда колоннами.

В субботу, 14 августа, на аэродроме АНТК имени Антонова под Киевом провели строевой смотр пеших парадных расчетов. Военные показали свою готовность к участию в параде к 30-й годовщине независимости Украины.

Соответствующее видео подготовки опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, что в Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за этого правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.

В частности, 18, 20 и 22 августа:

с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от пл.Лыбидской до ул. Крещатик); ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.). Кроме того, на Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

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По материалам: Подробности