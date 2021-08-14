Большая вода в Крыму: подтоплена Керчь
Около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на оккупированном Россией полуострове в последние дни.
К вечеру пятницы, 13 августа, остаются подтопленными три придомовых территории: одна в селе Красногорка Ленинского района и три в Керчи:
- оптово-розничный рынок;
- рыбоконсервный завод "Пролив";
- стадион им. 50 лет Октября в Керчи.
Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления. Эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения на Войкова, 30.
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Более четырех тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, 59 пострадали, двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено. В пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей.
За минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков – 87 мм. Наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу. Ослабление осадков на востоке Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозируют во второй половине ночи, но уже к завтрашнему вечеру вновь произойдет их усиление.
Напомним, что в Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, сменивший "Казантип".
По материалам: Подробности