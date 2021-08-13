Пьяная бойня в “ДНР”: боевик убил четырех сослуживцев и трех мирных жителей

На оккупированном Донбассе пьяный конфликт между боевиками привел к гибели семи человек. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны Украины.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа в расположении 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса "ДНР". Там после распития алкоголя между боевиками началась драка, во время которой 19-летний ефрейтор Даниил Цуприк застрелил своих собутыльников – подругу и сослуживца, после чего устроил небольшую бойню.

После того как его невменяемого парня окружили сослуживцы, он бросил в них гранату. От осколков погибло еще двое боевиков из состава 9 ОМСП.

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До утра пьяный боевик с автоматом кружил по линии разграничения, убил троих мирных жителей. В конце-концов дезертира ликвидировали силовики. Жертвами бойца стали четверо боевиков "ДНР" и трое мирных жителей.

Напомним, что в начале августа в колонии "ДНР" зарезали призера чемпионата мира по дзюдо.

Ранее сообщалось о том, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.

По материалам: Подробности