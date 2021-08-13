Общество

Керчь затопило (видео)

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Керчь затопило (видео)

В оккупированном Крыму прошли сильные дожди, город Керчь затопило. Об этом сообщает "Крыминформ".

Центральные улицы практически полностью оказались подтопленными, движение по ним перекрыто. Утром на линию не вышел электротранспорт.

Также пришлось изменить некоторые маршруты городских автобусов. Местные власти советуют жителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптики предупредили, что над морем могут формироваться смерчи. Пик ливней в Керчи придется на 13 августа с 09:00 до 15:00. Причиной непогоды является образование мезоциклона.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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По материалам: Подробности

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