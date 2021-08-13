Общество

Где и до какого числа можно посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Где и до какого числа можно посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ее может увидеть каждый желающий. Об этом сообщает Офис президента.

Документ находится в Киеве, в Софиевском соборе. Посмотреть на историческую ценность можно в период с 16 августа до 14 ноября 2021 года.

Оригинал Конституции хранится в Швеции и Украине соглашались предоставить только копии.

Переговоры длились много месяцев.. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Отметим, что документ считается одной из первых конституций Европы.

Напомним, что Конституции Пилипа Орлика исполняется 311 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Кулеба прогнозирует, что визит Зеленского в США станет историей успеха

2 часа ago

ПУМБ считает программу «Доступные кредиты 5-7-9» эффективным инструментом поддержки бизнеса

2 часа ago

“Коврика” там не было: в Минобороны поговорили с Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

3 часа ago

Телескоп NASA показал «хобот слона» в космосе

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button