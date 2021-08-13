Где и до какого числа можно посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ее может увидеть каждый желающий. Об этом сообщает Офис президента.

Документ находится в Киеве, в Софиевском соборе. Посмотреть на историческую ценность можно в период с 16 августа до 14 ноября 2021 года.

Оригинал Конституции хранится в Швеции и Украине соглашались предоставить только копии.

Переговоры длились много месяцев.. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Отметим, что документ считается одной из первых конституций Европы.

Напомним, что Конституции Пилипа Орлика исполняется 311 лет.

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По материалам: Подробности