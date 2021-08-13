Общество
14 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +29 °С
Всубботу, 17августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, лишь вЛуганской области пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный, 4-9м/с, порывы до14м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+19 °С, днем температура воздуха составит +25…+26 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +26…+29 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+17…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+27 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+26…+28 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo