Вылет из Украины: что нужно подготовить и знать

Для того, чтобы вылететь из Украины, необходимо подготовить некоторые документы. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что нужно подготовить. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

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Документ должен содержать :

печать заведения,

подпись врача или QR-код,

перевод на иностранный язык, обычно английский.

На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.

Читайте также, Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа, правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

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По материалам: Подробности