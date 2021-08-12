В Украине заключили рекордное количество браков

В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество браков – 26 715. Об этом сообщает Минюст.

Лето – всегда горячая брачная пора. Но нынешний июльский бум бракосочетаний просто бьет рекорды.

За месяц в Украине зарегистрировали более чем в девять раз больше браков, чем разводов. В частности, заключили брак 26 715 пар, а количество расторгнутых браков за июль составляет 2865.

В целом же с начала 2021 года официально свои отношения оформили 112 675 пар. Расторгли брак 16 018 пар. То есть, за 7 месяцев 2021 органы Государственной регистрации гражданского состояния Украины в 7 раз чаще регистрировали браки, чем развод.

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По материалам: Подробности