Общество

В ряде областей Украины 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность

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12августа ввосточных, Киевской, Сумской иПолтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ряде областей Украины 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность

©pixabay.com

Вомногих случаях причиной масштабных пожаров вприродных экосистемах становится человеческий фактор. Граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Сообщайте окострах, оставленных без присмотра. Если вызаметили пожар, который быстро распространяется ивыходит из-под контроля, немедленно заявите онем впожарную службу.

В ряде областей Украины 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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