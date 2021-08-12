Общество

В Антарктиду пришла зима с ветрами 33 м/с и сильными метелями

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Снегопады ипонижение температуры до−12°Сознаменовали начало антарктической зимы. Порывистый ветер соскоростью 33,2м/с, зафиксированный наострове Галиндез, был назван рекордным завремя зимовки 2021года, сообщают ученые украинской исследовательской станции «Академик Вернадский» насвоей официальной странице вFacebook.

В Антарктиду пришла зима с ветрами 33 м/с и сильными метелями

©Antarctic Center/ Facebook

10августа высота снежного покрова составляла 192см, полярники неустанно расчищали сугробы вокруг построек станции, ноокрестности снова заметало снегом. Люди невидели друг друга уже нарасстоянии 6-7м, ураганный ветер валил сног.

При высокой относительной влажности воздуха 86% температура −12°Сощущалась почти как −38С°. Из-за суровых погодных условий ученые отключили некоторые приборы иустановили аварийное освещение.

В Антарктиду пришла зима с ветрами 33 м/с и сильными метелями

©Antarctic Center/ Facebook

По материалам: Gismeteo

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