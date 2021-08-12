В Антарктиду пришла зима с ветрами 33 м/с и сильными метелями
Снегопады ипонижение температуры до−12°Сознаменовали начало антарктической зимы. Порывистый ветер соскоростью 33,2м/с, зафиксированный наострове Галиндез, был назван рекордным завремя зимовки 2021года, сообщают ученые украинской исследовательской станции «Академик Вернадский» насвоей официальной странице вFacebook.
©Antarctic Center/ Facebook
10августа высота снежного покрова составляла 192см, полярники неустанно расчищали сугробы вокруг построек станции, ноокрестности снова заметало снегом. Люди невидели друг друга уже нарасстоянии 6-7м, ураганный ветер валил сног.
При высокой относительной влажности воздуха 86% температура −12°Сощущалась почти как −38С°. Из-за суровых погодных условий ученые отключили некоторые приборы иустановили аварийное освещение.
©Antarctic Center/ Facebook
По материалам: Gismeteo