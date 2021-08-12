Общество
В 5-ти областях Украины 13-14 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность
13-14 августа вХарьковской, Луганской, Киевской, Сумской иПолтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.
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По материалам: Gismeteo