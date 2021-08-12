Общество
Штамм “Дельта” в Украине: число зараженных растет
За минувшие сутки, 11 августа, в Украине зафиксировали 1247 новых случаев коронавируса. В том числе заболели 77 детей и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы – 588 человек;
- умерли – 24;
- выздоровели – 1039.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
- Киеве – 205;
- Харьковской – 93;
- Одесской – 77;
- Донецкой – 75;
- Львовской областях – 61.
Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.
По материалам: Подробности