Общество

Штамм “Дельта” в Украине: число зараженных растет

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Штамм "Дельта" в Украине: число зараженных растет

За минувшие сутки, 11 августа, в Украине зафиксировали 1247 новых случаев коронавируса. В том числе заболели 77 детей и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

  • госпитализированы – 588 человек;
  • умерли – 24;
  • выздоровели – 1039.

Штамм "Дельта" в Украине: число зараженных растет

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

  • Киеве – 205;
  • Харьковской – 93;
  • Одесской – 77;
  • Донецкой – 75;
  • Львовской областях – 61.

Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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