Штамм “Дельта” в Украине: число зараженных растет

За минувшие сутки, 11 августа, в Украине зафиксировали 1247 новых случаев коронавируса. В том числе заболели 77 детей и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы – 588 человек;

умерли – 24;

выздоровели – 1039.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

Киеве – 205;

Харьковской – 93;

Одесской – 77;

Донецкой – 75;

Львовской областях – 61.

Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.

По материалам: Подробности