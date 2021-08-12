Общество
Погода в Украине 13 августа: в большинстве областей – без осадков
Впятницу, 13августа, вУкраине ожидается переменная облачность, наюге преимущественно малооблачно. Ввосточных областях прогнозируются дожди, местами— сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-13м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+18 °С, днем температура воздуха составит +24…+26 °С.
Назападе температура воздуха составит +11…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+26 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+17…+20 °С, днем температура воздуха поднимется до+22…+26 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo