Общество

Погода в Украине 13 августа: в большинстве областей – без осадков

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Впятницу, 13августа, вУкраине ожидается переменная облачность, наюге преимущественно малооблачно. Ввосточных областях прогнозируются дожди, местами— сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-13м/с.

Погода в Украине 13 августа: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+18 °С, днем температура воздуха составит +24…+26 °С.

Назападе температура воздуха составит +11…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+26 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+17…+20 °С, днем температура воздуха поднимется до+22…+26 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +18…+20 °С, днем воздух прогреется до+26…+27 °С.

Погода в Украине 13 августа: в большинстве областей – без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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