Над Черным морем формируется циклон: что это значит

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В пятницу, 13 августа, в Украине будет солнечная погода, однако над Черным морем формируется циклон. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами.

Тем не менее, над востоком Черного моря образуется локальный циклон.

Особенно его влияние ощутят в районе Керченского пролива. А некоторые юго-восточные области Украины затронут кратковременные дожди.

Только в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью +10+15, на юге и востоке страны +16+21, днем +23+28; в Карпатах ночью +5+10, днем +17+22.

По материалам: Подробности