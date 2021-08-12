На Сицилии зафиксирована рекордная температура в Европе: +48,8 °C
Станция мониторинга погоды подтвердила наСицилии температуру воздуха +48,8 °C, зафиксированную 11августа. Этот показатель, помнению ученых, может быть самым высоким вистории Европы, сообщает AlJazeera.
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Рекордная температура была зафиксирована недалеко отгорода Сиракузы. Предыдущий рекорд +48°Cбыл зафиксирован вАфинах 10июля 1977года.
Причиной беспрецедентной жары стал антициклон, получивший название «Люцифер». Горячие ветры вызвали вюжной части Италии сильные лесные пожары.
Пожарные заодну ночь потушили более 500 очагов возгорания наСицилии ивКалабрии, для борьбы согнем были привлечены 5самолетов. Сейчас ситуация остается под контролем.
Запоследнюю неделю вовремя лесных пожаров вИталии погибли поменьшей мере 4человека.
©Vigili del Fuoco
По материалам: Gismeteo