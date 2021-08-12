«Желтое» предупреждение в Украине:12 августа ожидаются грозы, град и шквалы

Днем 12августа вюго-восточной части страны ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

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Вовремя грозы рекомендуется находиться как можно дальше отводы. Удар молнии вводу поражает все врадиусе 100метров.

Находясь наприроде, неследует устанавливать палатку наоткрытом берегу водоема, чтобы избежать поражения молнией. Вгрозу нельзя укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться кскалам иотвесным стенам, останавливаться наопушке леса, прятаться под скальным навесом, нерекомендуется передвигаться плотной группой, оставаться вмокрой одежде.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

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По материалам: Gismeteo