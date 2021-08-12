Общество

Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 7,1

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Согласно данным Геологической службы США, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вчетверг рано утром наФилиппинах.

Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 7,1

©Philstar.com

Хотя первоначально Система предупреждения оцунами США выпустила предупреждение оцунами для страны-архипелага исоседней Индонезии, Филиппинский институт вулканологии исейсмологии стех пор заявил, что угроза цунами для Филиппин больше несуществует.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло наглубине 65,6км нарасстоянии всего 63км квостоку отПундагитана, Филиппины.

Свидетельства, полученные Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC), указывают нато, что мощное землетрясение сильно ощущалось всоседнем муниципалитете Лупон. Отголоски докатались также доКогона, который находится примерно в130 кмх отэпицентра.

Сообщений отравмах или повреждениях пока непоступало.

Филиппинский институт вулканологии исейсмологии (Phivolcs) заявил, что ожидались разрушения иповторные подземные толчки.

Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 7,1

©Wikipedia

По материалам: Gismeteo

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