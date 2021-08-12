Общество
Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65
Врезультате лесных пожаров квостоку отстолицы Алжира погибли поменьшей мере 65человек, сообщает Sky News.
Пожары уничтожают леса врегионе Кабилия, над гористой местностью также возвышаются густые клубы дыма.
Премьер-министр Айман Бенабдеррахман заявил государственному телевидению, что пожары, повсей видимости, были «ввысшей степени синхронизированными», добавив, что «наводит намысль, что это были преступные действия».
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил вTwitter, что солдаты спасли более 100 граждан отвозгораний вдвух районах горного региона.
Смертельные случаи произошли вокрестностях столицы Кабилии Тизи-Узу, окруженной горами, ивБеджае, наберегу Средиземного моря.
По материалам: Gismeteo