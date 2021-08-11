Умер последний внук Ивана Франко

В среду, 11 августа, в возрасте 89 лет умер последний внук выдающегося украинского писателя Ивана Франко – Роланд Франко. Об этом сообщил Международный фонд Ивана Франко в Facebook.

"Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Только просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство небесное", – говорится в сообщении.

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Роланд Франко – украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. Кандидат технических наук. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (сейчас – станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию ​​28 ноября 1995 года, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

Ранее сообщалось, что в Украине от страшного заболевания умер знаменитый художник Александр Ройтбурд.

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По материалам: Подробности