Украинские ковидные сертификаты успешно прошли оценивание в Евросоюзе

Во вторник, 10 августа, Киев получил официальное письмо от Еврокомиссии, в котором указано, что украинские электронные ковидные сертификаты прошли успешное техническое оценивание в Европейском Союзе.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал деатали.

Мы получили официальное письмо Европейской комиссии, украинские электронные сертификаты прошли тестирование и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты.

"Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", – добавил министр.

Чтобы украинские COVID-сертификаты признали на политическом уровне, после согласования от Еврокомиссии нужно еще подписание соответствующих соглашений.

Читайте также, Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа, правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

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По материалам: Подробности