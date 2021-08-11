В Запорожье из сейфа ювелирной компании украли 40 миллионов (фото)

В Запорожье сообщили о подозрении троим членам банды, похитившей из сейфа ювелирной компании 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ограбление в стиле голливудских фильмов было совершено в январе 2021 года. Ограбление спланировал и организовал 49-летний сотрудник известной компании, которая владеет сетью ювелирных магазинов. В сообщники взял начальника отдела безопасности частной охранной компании, которая обслуживала ювелирную сеть.

Третьим пригласили мужчину, которого под вымышленным именем и поддельным документам трудоустроили охранником в ювелирную компанию – изучать системы безопасности, чтобы подобраться к сейфу, где хранилась выручка от продажи.

На это у него ушло несколько месяцев и только в июне 2021 года троица решилась на дело. Охранник выключил сигнализацию, камеры слежения и подобрал код замка от сейфа. Добычей грабителей стало более 40 млн грн в национальной и иностранных валютах.

Следователям удалось по горячим следам выйти на след преступников. Часть похищенных денег правоохранители изъяли из автомобиля организатора преступления, а часть нашли в доме родителей "охранника".

Продажного начальника безопасности и "охранника" суд отправил в СИЗО, а организатору ограбления удалось скрыться с деньгами, он объявлен в розыск.

Преступников будут судить ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – "Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой". Им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали "Подробности", в конце июля вор на самокате ограбил элитный ювелирный бутик в самом центре Парижа.

По материалам: Подробности