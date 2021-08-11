В Карибском море сформировался тропический шторм «Фред»
Согласно данным Национального центра США послежению заураганами (NHC), вКарибском море вовторник вечером сформировался тропический шторм «Фред», став шестым посчету штормом сезона ураганов вАтлантике 2021года.
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Посостоянию на23:00вторника, шторм располагался примерно в72км кюго-западу отПонсе, Пуэрто-Рико. Максимальная скорость ветра достигала 64км/ч.
Как ожидается, стихия продет врайоне Виргинских островов США, Пуэрто-Рико, около или над Эспаньолой, атакже вблизи юго-восточных Багамских островов иостровов Теркс иКайкос.
Кпятнице шторм достигнет Южной Флоридыи, возможно, обрушится наберег Флорида-Кис.
Система принесет сильные дожди врайоны Карибского бассейна, что вызовет опасения поповоду внезапных наводнений иоползней вДоминиканской Республике иПуэрто-Рико.
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По материалам: Gismeteo