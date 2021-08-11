Тропические ночи и зима без снега: какой будет погода в Украине через 30 лет

Стремительное изменение климата в Украине приведет к тому, что к 2050 году снежные покровы зимой могут полностью исчезнуть, лето будет длиться до пяти месяцев, а тропические ночи с высокой температурой станут уже нормой. Соответствующий прогноз озвучила известный климатолог Светлана Краковская в интервью изданию "Украинская правда".

По словам специалиста, через 20-30 лет в Украине будут очень теплые зимы и почти полностью исчезнет снежный покров. Это не значит, что снега не будет, но его будет недостаточно, чтобы, к примеру, покататься на лыжах. Лето станет более длинное – до пяти месяцев, три из которых – с высокими температурами воздуха.

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Лето будет длиться дольше

"Климатическое лето, которое у нас наступает, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов, будет гораздо дольше, продлится на юге не три месяца, а пять. Три из них будут с тропическими ночами", – отмечает Краковская.

Она объяснила, что тропические ночи – это явление, при котором температура воздуха не опускается ниже 20 градусов тепла. В этом году такие ночи были в южных регионах Украины, на побережье морей, а также в столице и Чернигове.

"Когда-то у нас таких ночей было несколько и только в южных регионах – Крым, побережье Черного и Азовского морей. А сейчас мы имеем их и в Киеве, и в Чернигове – несколько недель таких ночей в год мы имеем абсолютно точно в последние годы", – объяснила климатолог. По ее прогнозу, к середине столетия такие ночи могут стать нормой, и жара будет держаться все календарное лето.

Зимы тоже изменятся

А вот зимы в Украине станут более мягкими, и существенные осадки можно будет ожидать только в конце января-феврале. Однако сильных снежных покровов, скорее всего, уже не будет.

"Сейчас оценки еще продолжаются, потому что 2020 только полгода, как закончился, и все эти данные надо еще проверить на ошибки, на однородность. Но предварительные оценки говорят, что темпы потепления в Украине превышают глобальные. Они даже превышают средние по Европе. Скорее теплеет в северо-восточных регионах, где у нас холоднее. При условии среднего уровня выбросов снежный покров исчезнет к середине века. Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов – вероятнее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности", – объяснила Краковская.

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По материалам: Подробности