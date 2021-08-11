Общество

Тихоокеанский северо-запад США готовится к еще более сильной жаре

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Насеверо-западе Тихоокеанского побережья США вовторник, 10августа, снова повысилась температура. Жители Портленда, Орегона иштата Вашингтон подготовились ктретьей волне жары залето, сообщает Reuters.

Тихоокеанский северо-запад США готовится к еще более сильной жаре

©Phys.org

Чрезвычайная жара, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы США, ожидается вПортленде иМедфорде, штат Орегон, большей части ущелья реки Колумбия идолины Уилламетт, атакже вВанкувере, штат Вашингтон.

Метеорологи предупреждают, что высокая температура может значительно увеличить вероятность заболеваний, связанных сжарой, особенно утех, кто работает или участвует вмероприятиях насвежем воздухе.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила чрезвычайное положение вожидании изнуряющей жары.

Напомним, виюле сильная жара вызвала природные пожары набольшей части Запада США. Пожар «Дикси», разразившийся вСеверной Калифорнии, уничтожил около 500тыс. акров земли. Пострадали поменьшей мере 3человека.

Тихоокеанский северо-запад США готовится к еще более сильной жаре

©Corporate Dispatch

По материалам: Gismeteo

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