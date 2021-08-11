Общество

Создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен

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Создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен

"Дельта"-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку продолжает заражать даже привившихся людей. Об этом заявил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с компанией AstraZeneca, сообщает BBC.

Проблема заключается в том, что этот вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Штамм "дельта" все еще будет заражать тех людей, которые привились.

Передачу вируса не остановить, даже если привить всех детей, считает ученый. Вместо этого стоит сфокусироваться на улучшении лечения тех, кто уже болеет коронавирусом с тяжелой форме.

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Уже созданные вакцины от COVID-19 эффективно защищают от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но бессильны уберечь от заражения, заявляет профессор. И утверждает, что иммунная система привившихся людей на десятилетия "запомнит", что получила две дозы вакцины, и защитит их от COVID-19.

Ученый раскритиковал план главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который намерен в сентябре привить третьей, бустерной дозой вакцины уязвимые группы населения. Вместо этого Поллард призвал направить дополнительные дозы в те страны, где ощущается нехватка вакцин. Около 75% взрослого населения Великобритании уже получили оба укола.

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Как сообщали "Подробности", для борьбы с более заразным штаммом "Дельта"может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. К такому выводу ранее пришли британские ученые.

По материалам: Подробности

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