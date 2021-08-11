На Италию надвигается африканская жара

В Украине открылся новый охотничий сезон: что нужно знать

Грозы, град и шквалы 11 августа в Украине: объявлен 1 уровень опасности

Лесные пожары в Алжире: погибли 4 человека, 3 получили ранения

Софийскую площадь в Киеве пытаются отмыть после дрифта (видео)

Погода в Киеве 11 августа: солнечно и сухо

Плевала на овощи для “товарного вида”: женщина “пропала” после скандала

ГСЧС назвала области Украины, где 11 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

Под Винницей фермер наказал “раба” и запер его в металлическом ящике (видео)

Под воду ушли более 400 деревень на севере Индии