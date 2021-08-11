Общество

На Италию надвигается африканская жара

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НаИталию надвигается африканский антициклон. Это будет самая сильная волна жары стемпературой выше +45°С, сообщает Italy24news.

На Италию надвигается африканская жара

©ЕРА

Повышение температуры начнется с9-11 августа ипродлится, покрайней мере, до15августа. Наиболее сильная жара до+47..+48 °Сустановится наСицилии. Показатели выше +40°Стакже ожидаются наСардинии, вКалабрии иАпулии.

Вцентральных исеверных регионах Италии ожидается до+37…+39 °C.

Напомним, ввоскресенье вохваченном пожарами приморском районе Адриатического побережья свои дома, отели икемпинги покинули свыше 400человек.

На Италию надвигается африканская жара

©Getty Images

По материалам: Gismeteo

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