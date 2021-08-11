Общество
На Италию надвигается африканская жара
НаИталию надвигается африканский антициклон. Это будет самая сильная волна жары стемпературой выше +45°С, сообщает Italy24news.
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Повышение температуры начнется с9-11 августа ипродлится, покрайней мере, до15августа. Наиболее сильная жара до+47..+48 °Сустановится наСицилии. Показатели выше +40°Стакже ожидаются наСардинии, вКалабрии иАпулии.
Вцентральных исеверных регионах Италии ожидается до+37…+39 °C.
Напомним, ввоскресенье вохваченном пожарами приморском районе Адриатического побережья свои дома, отели икемпинги покинули свыше 400человек.
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По материалам: Gismeteo