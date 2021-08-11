Общество
12 августа в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +32 °С
Вчетверг, 12августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, ввосточных частях страны, атакже вСумской, Кировоградской иЗапорожской областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до14м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+21 °С, днем температура воздуха составит +23…+27 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+26 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+26…+32 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +20…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo