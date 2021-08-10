Украина пустит хасидов для паломничества в Умани

В Умани завершается подготовка к безопасному приему паломников-хасидов для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Министерство здравоохранения уже утвердило противоэпидемиологические требования. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка до этого празднования, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно вакцинируются – особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы.

Перевозчики обязаны провести температурный скрининг всех паломников и лиц, которые их сопровождают. Участников и работников не допускают к перевозке в случае выявления у них повышенной температуры (от 37,2°С) или же признаков респираторных заболеваний. Верующим будет разрешен вход в места паломничества или на территорию большого скопления людей только в масках.

Минздрав привлек к сотрудничеству представителей общества Красного Креста. Также в Умань передадут около 50 тыс. экспресс-тестов, 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок.

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Мэр Умани Александр Цебрий ранее высказался против приезда хасидов. Он опасается, что паломники не будут придерживаться карантинных ограничений и требований.

Как сообщали "Подробности", 26 августа 2020 года Украина закрыла въезд на территорию страны для всех иностранцев без украинского вида на жительство. Несмотря на решение украинских властей закрыть Умань для хасидов из-за пандемии коронавируса, тысячи паломников прорвались в Умань,

Напомним, что брацлавские хасиды ежегодно совершают паломничество на могилу рабби Нахмана, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году в Умани Черкасской области. Хасиды начнут отмечать 5781-й иудейский Новый год (Рош ха-Шана) 6 сентября 2021 года.

По материалам: Подробности