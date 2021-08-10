Общество

В Украине открылся новый охотничий сезон: что нужно знать

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В Украине открылся новый охотничий сезон: что нужно знать

С субботы, 7 августа, в Украине начался сезон охоты на пернатую дичь, сообщает издание Pro Hunting. 

Решения относительно того, какого именно числа охота начнется и закончится, в какие дни недели разрешен отстрел и нормы отстрела, принимаются местной властью. О том будет ли разрешена охота по всей территории Украины, или как в предыдущие годы, будет запрещена в некоторых областях, станет известно позже, когда подготовят приказы.

В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" в 2021 году установлены следующие сроки проведения охоты:

  • на пернатую дичь (гусей, нырка большого, уток, лоска, куликов) – с 16:00 7 августа и до 28 ноября 2021 года включительно;
  • на голубей, перепела – с 16:00 7 августа и до 5 ноября 2021 года включительно;
  • на фазана – с 2 октября по 28 ноября 2021 года включительно;
  • на зайца-русака – с 6 ноября по 26 декабря 2021 включительно;
  • на лисицу, енотовидную собаку, волка – с 6 ноября 2021 по 28 февраля 2021 включительно.

Индивидуальная охота на самцов охотничьих копытных животных (кабана, оленя благородного, оленя пятнистого, лань европейскую) предусмотрена с 1 августа текущего года до 31 января 2022 года.

Охотиться можно только в определенные дни:

  • на пернатую дичь – суббота, воскресенье и среда;
  • на парнокопытных во время индивидуальной охоты – все дни недели.

Дневная норма отстрела одним охотником за один день охоты не должна превышать:

  • гусей – 1 особь;
  • уток – 5;
  • нырка большого – 2 особи;
  • лысок – 6 особей;
  • голубей – 10 особей;
  • куликов – 10 особей;
  • перепелов – 15 особей.

За каждую незаконно подстреленную птицу придется заплатить штраф (грн):

  • лебедь-шипун и кликун – 4000;
  • галагаз – 2000;
  • гуси – 2000;
  • фазан – 2000;
  • серая куропатка – 2000;
  • кеклик –  2000;
  • утки – 1000;
  • лиска – 1000;
  • голуби – 1000;
  • кулики – 1000;
  • перепелка – 1000;
  • другие охотничьи птицы – 1000.

Охотник во время охоты должен иметь при себе следующие документы:

  • государственное удостоверение охотника;
  • ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины;
  • разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карта пользователя охотничьих угодий);
  • соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием;
  • паспорт на охотничьих собак.

Охота запрещена:

  • на расстоянии ближе 200 м от зданий населенного пункта и отдельно расположенных зданий, где могут находиться люди;
  • на пернатую дичь с нарезным огнестрельным оружием или с использованием патронов, снаряженных пулями или дробью диаметром более 5 мм (№ 0000);
  • в темное время суток (позднее часа после захода солнца и раньше часа до его восхода);
  • с подъезда на автотранспорте, а также плавучих средствах с рабочим двигателем;
  • с не охотничьего, пневматического, полуавтоматического или автоматического оружия с магазином более чем на два патрона;
  • транспортировка или перенесение добытых животных или их частей без отметки этого факта в ежегодной контрольной карточке учета добытой дичи и нарушений правил охоты, а также в разрешении на их добычу.

Охота в запрещенное время влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от 102 до 1020 грн, а на должностных лиц – от 510 до 1530 грн. Повторное нарушение правил охоты может вылиться в штраф от 1020 до 2040 грн с конфискацией ружья и "добытых объектов животного мира". Для должностных лиц штраф в таком случае составляет от 1530 до 2550 грн.

Как сообщали "Подробности", принц Лихтенштейна застрелил на охоте самого большого медведя в Евросоюзе.

По материалам: Подробности

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