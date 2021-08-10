В августе украинцев ждет серия магнитных бурь

В августе 2021 нас ждет несколько магнитных бурь. Они не будут слишком интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт в виде головной боли, прыжков давления, перепадов настроения.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца месяца произойдет две бури – 10 и 24 августа, но они не будут слишком мощными.

По другим данным, 16-20 августа прогнозируют сильную магнитную бурю, а 29 августа ожидается магнитная буря средней силы.

Более всего влиянию магнитной бури подвержены метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых, людей с хроническими болезнями, "сердечников", гипотоников, гипертоников.

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В периоды геомагнитных колебаний может быть повышенная утомляемость, чувство тревоги, апатия, сонливость.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами могут быть скачки давления, нарушаться сердечный ритм, возникать другие проблемы.

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По материалам: Подробности