Общество
Погода в Украине 11 августа: местами дожди с грозами
Всреду, 11августа, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных частях страны, атакже вДонецкой, Николаевской иХерсонской областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-западный, 4-13м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+21 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+28 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+22…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+28…+35 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до+25…+30 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo