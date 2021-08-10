Общество
Под воду ушли более 400 деревень на севере Индии
Вышедшие изберегов реки затопили более 400 деревень вштате Уттар-Прадеш насевере Индии, сообщает Floodlist.
Согласно заявлению Управления поборьбе состихийными бедствиями Индии (DMD) от9августа, врезультате интенсивных осадков вРаджастане иМадхья-Прадеше вреку Чамбал изокруга Дхолпур попало избыточное количество воды, что привело кнаводнению вокругах Джалаун иАурайя вштате Уттар-Прадеш. Стех пор пострадали идругие районы.
Всего бедствие затронуло 466 деревень в21районе, пострадали свыше 104,7тыс. человек. Разрушены 274дома, серьезно повреждены еще 722 жилых строения.
Власти организовали 880 лагерей помощи, куда перебрались свыше 6тыс. человек. Спасены 536человек.
По материалам: Gismeteo